Зинченко договорился о новом контракте с Манчестер Сити - СМИ Сегодня, 01:37 206 Цей матеріал також доступний українською Reuters/Carl Recine В скором времени о новом соглашении с Зинченко будет объявлено официально Reuters/Carl Recine

Полузащитник сборной Украины согласовал новый контракт с Манчестер Сити, сообщает Goal.com.



По информации портала, в скором времени о новом соглашении между клубом и 22-летним футболистом будет объявлено официально.

Как отмечает London Evening Standard, менеджер Сити Пеп Гвардиола отказался от поисков нового игрока на левый фланг обороны, где сейчас выступает украинец, учитывая его хорошие выступления.

По данным издания, считавшемуся основным исполнителем на данной позиции Бенжамену Менди будет сложно отвоевать место в составе у Зинченко.

Сообщалось, что английский клуб начал переговоры с украинским полузащитником о подписании нового контракта.

Ранее СМИ узнали, что Манчестер Сити намерен подписать новое соглашение с Зинченко.

