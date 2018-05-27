Зидан высказался о победе Реала в финале Лиги чемпионов

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды над Ливерпулем (3:1) в финале Лиги чемпионов.

"То, что мы сейчас переживаем, - это фантастика! У меня нет слов! Я сказал игрокам, чтобы они наслаждались этим моментом - ничего подобного в их жизни больше не будет", - приводит слова Зидана пресс-служба УЕФА на странице в Twitter.

Зидан: "То, что мы сейчас переживаем, - это фантастика. У меня нет слов. Я сказал игрокам, чтобы они наслаждались этим моментом - ничего подобного в их жизни больше не будет"#финалЛЧ pic.twitter.com/fe7wOiF2U6 — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 26 мая 2018 г.

Как сообщает Sport Arena, он "не скрывал радости".

"Мне нравится то, что я делаю. Я любил футбол игроком, люблю его тренером. Я не могу сказать, что приятнее: побеждать игроком или тренером", - заявил Зидан на пресс-конференции.

Главный тренер мадридцев сказал, что "на старте сезона хочется выиграть все трофеи, за которые борешься. Мы недовольны нашим выступлением в чемпионате, но мы добились очень большого успеха. Нелегко сделать то, что удалось ребятам. У этой команды нет потолка, и это невероятно".

"Нет никакого секрета. Мы тяжело работаем, и у нас талантливые игроки. Они всегда хотят побеждать и показали это сегодня. Самое сложное - это дойти до финала. Мы прошли ПСЖ, Ювентус, Баварию и победили Ливерпуль, который провел великолепный сезон. Мы добились беспрецедентного успеха - никто не выигрывал ЛЧ три раза подряд", - добавил он.

Зидан не стал комментировать слова Криштиану Роналду, который после свистка намекнул об уходе из Реала.

"Я не думаю о том, что сказал Роналду. Сейчас мы наслаждаемся победой и большим успехом. Криштиану должен остаться, как я уже не раз говорил. Я считаю Роналду игроком Реала, и тут нечего обсуждать", - сказал тренер.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов, который состоялся в Киеве, Реал Мадрид переиграл английский Ливерпуль со счетом 3:1.