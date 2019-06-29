Зидан не рассчитывает на украинского вратаря Реала, ставшего лучшим на молодежном ЧМ — медиа Вчера, 23:07 494 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Kacper Pempel Лунин может перейти в Бетис — медиа REUTERS/Kacper Pempel

Наставник Реала Зинедин Зидан не рассчитывает на украинского вратаря сборной Украины Андрея Лунина, ставшего лучшим голкипером молодежного чемпионата мира, сообщает El Desmarque.



По информации издания, из-за этого 20-летний футболист, скорее всего, покинет королевский клуб этим летом на правах арендного соглашения.

Как отмечает AS, среди прочих кандидатур интерес к Лунину проявляет другой клуб испанской Примеры Бетис, который может продать в межсезонье своего стража ворот Пау Лопеса.

Вместе с тем, уточняет медиа, если Реал покинет его второй голкипер Кейлор Навас, то украинский игрок, который недавно выиграл молодежный чемпионат мира, останется в Мадриде.

В мае СМИ узнали, что Лунин объявил партнерам по Леганесу, где выступал на правах аренды, что он вернется в Реал.

Ранее сообщалось, что Леганес намерен продлить еще на сезон аренду голкипера сборной Украины.