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Зидан не рассчитывает на украинского вратаря Реала, ставшего лучшим на молодежном ЧМ — медиа

Вчера, 23:07
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REUTERS/Kacper Pempel

Лунин может перейти в Бетис — медиа

Наставник Реала Зинедин Зидан не рассчитывает на украинского вратаря сборной Украины Андрея Лунина, ставшего лучшим голкипером молодежного чемпионата мира, сообщает El Desmarque.

По информации издания, из-за этого 20-летний футболист, скорее всего, покинет королевский клуб этим летом на правах арендного соглашения.

Как отмечает AS, среди прочих кандидатур интерес к Лунину проявляет другой клуб испанской Примеры Бетис, который может продать в межсезонье своего стража ворот Пау Лопеса.

Вместе с тем, уточняет медиа, если Реал покинет его второй голкипер Кейлор Навас, то украинский игрок, который недавно выиграл молодежный чемпионат мира, останется в Мадриде.

В мае СМИ узнали, что Лунин объявил партнерам по Леганесу, где выступал на правах аренды, что он вернется в Реал.

Ранее сообщалось, что Леганес намерен продлить еще на сезон аренду голкипера сборной Украины.

Теги:   Трансферы Бетис Зинедин Зидан ФК Реал Мадрид Андрей Лунин Футбол

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