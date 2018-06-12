12 июня 2018, вторник

Зидан прокомментировал возможность возглавить сборную Франции

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Зидан заявил, что хочет взять паузу и передохнуть

Зидан заявил, что хочет взять паузу и передохнуть

Футболист и тренер Зинедин Зидан прокомментировал информацию о том, что покинул Реал Мадрид для того, чтобы возглавить сборную Франции.

Зидан сообщил, что будет поддерживать сборную, но пока не намериен становиться главным тренером команды, передает TF1.

"Самое главное - поддерживать сборную Франции. Я не задумывался о том, чтобы возглавить национальную команду. Я остановился, чтобы отдохнуть. Мы все хотим, чтобы наша сборная выиграла второй титул чемпионов мира", - заявил Зидан.

Напомним, 31 мая Зидан объявил об уходе из клуба после трех кряду побед в Лиге чемпионов. В финале Лиги чемпионов 2018 года, который состоялся в Киеве, Реал Мадрид переиграл английский Ливерпуль со счетом 3:1. Тренер заявил, что считает правильным моментом уйти сейчас как для игроков и клуба, так и для себя.

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