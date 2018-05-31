31 мая 2018, четверг

Зидан покинул Реал после трех кряду побед в Лиге чемпионов

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Зидан 2,5 года возглавлял Реал

Зидан 2,5 года возглавлял Реал

Наставник Реала Зинедин Зидан объявил об уходе из клуба после трех кряду побед в Лиге чемпионов.

Как сообщает The Guardian, об этом французский тренер объявил сегодня, 31 мая, перед проведением пресс-конференции.

Зидан возглавил Реал в январе 2016 года и в первом же сезоне выиграл Лигу чемпионов. В последующих двух кампаниях он снова привел команду к триумфу в главном еврокубке.

Также за 2,5 года у руля мадридского коллектива он победил в чемпионате Испании-2017, Суперкубке УЕФА 2016 и 2017 годов и клубном чемпионате мира 2016 и 2017 годов.

В финале Лиги чемпионов 2018 года, который состоялся в Киеве, Реал Мадрид переиграл английский Ливерпуль со счетом 3:1.

На послематчевой пресс-конференции Зидан заявил, что его подопечные добились большого успеха, и у этой команды нет потолка.

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