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Зидан обозначил 80-миллионную цель для усиления Реала - СМИ

Вчера, 18:29
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Зидан обозначил 80-миллионную цель для усиления Реала - СМИ - фото

REUTERS/Leon Kuegeler

Реал хочет решить проблемы с атакой с помощью Санчо

Наставник Реала Зинедин Зидан стремится видеть в составе команды атакующего полузащитника дортмундской Боруссии Джейдона Санчо, сообщает Bild.

По информации издания, королевский клуб хочет решить проблемы с нападением коллектива за счет подписания 19-летнего футболиста.

Как отмечает медиа, Боруссия хочет выручить за одного из своих ключевых игроков 80 млн евро, хотя спортивный директор дортмундцев предупреждает, что трансфер будет сложно осуществить.

В нынешнем сезоне Санчо отметился 11 голами и 13 результативными передачами в поединках чемпионата Германии.

Сообщалось, что Реал согласился заплатить за полузащитника английского Манчестер Юнайтед Поля Погба 150 млн евро.

Также СМИ узнали, что президент мадридского клуба Флорентино Перес планирует выделить Зидану 500 млн евро на трансферы. 

Теги:   Бундеслига Примера Трансферы Боруссия Дортмунд Зинедин Зидан ФК Реал Мадрид Футбол

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