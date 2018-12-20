Зидан обдумывает предложение возглавить Манчестер Юнайтед - СМИ Сегодня, 22:38 101 Цей матеріал також доступний українською Зидан не хочет остаться без работы до лета 2019 года - медиа

Бывший наставник Реала Зинедин Зидан рассматривает предложение Манчестер Юнайтед возглавить английскую команду, сообщает AS.

По информации издания, французский специалист беспокоится, что останется без работы до следующего сезона после ухода из королевского клуба в мае, поэтому хочет летом 2019 года вернуться к тренерской деятельности.

Как отмечает испанское медиа, следующий шаг в своей карьере, который планировал Зидан, был переход в английскую Премьер-лигу.

По данным AS, у экс-наставника Реала есть амбиции возглавить Ювентус и сборную Франции, но пока что у этих команд главные тренеры не меняются.

На днях Жозе Моуриньо покинул пост менеджера футбольного клуба Манчестер Юнайтед, который по итогам 17-ти туров английской Премьер-лиги идет на шестом месте с отставанием от лидера на 19 очков.

Позже английскую команду в качестве менеджера возглавил бывший нападающий клуба и наставник его резервной команды Оле-Гуннар Солскьяер.