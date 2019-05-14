Зидан хочет сделать своего сына вторым вратарем Реала вместо украинца — СМИ 14 мая, 17:44 769 Цей матеріал також доступний українською ФК Реал Лунин (в центре) может не стать вторым вратарем Реала в новом сезоне ФК Реал

Наставник Реала Зинедин Зидан намерен сделать вторым голкипером команды своего сына Люка, а не украинца Андрея Лунина, который выступает за Леганес в аренде, сообщает Marca.

По информации издания, клубные директоры Хосе Анхель Санчес и Хуни Калафат дали понять главному тренеру, что подменой для первого номера Тибо Куртуа должен стать молодой вратарь.

Как отмечает медиа, Зидан последовал их пожеланиям, но предпочитает своего сыну Лунину, поскольку не считает, что между ними есть большая разница.

Вместе с тем, пишет Marca, руководству клуба не нравятся планы наставника, ведь оно убеждено, что эта роль должна принадлежать украинцу.

Сообщалось, что Реал решил разорвать контракт с голкипером Кейлором Навасом.

СМИ также узнали, что Леганес намерен еще на сезон продлить аренду голкипера сборной Украины Андрея Лунина.