Журналист заявил о возможном переходе игрока сборной Украины в Рому
Полузащитник сборной Украины и бельгийского Генка Руслан Малиновский может продолжить карьеру в итальянской Роме, сообщил в своем аккаунте в Twitter журналист Артем Франков.
Также журналист выразил уверенность, что полузащитник луганской Зари Игорь Харатин перейдет в венгерский Ференцварош, который возглавляет украинский тренер Сергей Ребров.
"Харатин - Ференцварош, Малиновский - Рома. Есть другие сведения?", - написал Франков.
Контракт Малиновского с Генком рассчитан до 2022 года, а его трансферную стоимость оценивают в 7 млн евро.
Русла Малиновский провел за Генк в этом сезоне 28 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.
Ранее сообщалось, что киевское Динамо намерено подписать Руслана Малиновского в ближайшее трансферное окно.
Позже Руслан Малиновский заявил, что не думает о переезде в Украину, ведь, по мнению футболиста, уровень чемпионата Бельгии сейчас выше, чем в украинской Премьер-лиге.