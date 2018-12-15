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Журналист заявил о возможном переходе игрока сборной Украины в Рому

Сегодня, 12:41
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Контракт Малиновского (слева) с Генком рассчитан до 2022 года

Фото: ФК Генк

Полузащитник сборной Украины и бельгийского Генка Руслан Малиновский может продолжить карьеру в итальянской Роме, сообщил в своем аккаунте в Twitter журналист Артем Франков.

Также журналист выразил уверенность, что полузащитник луганской Зари Игорь Харатин перейдет в венгерский Ференцварош, который возглавляет украинский тренер Сергей Ребров.

"Харатин - Ференцварош, Малиновский - Рома. Есть другие сведения?", - написал Франков.

Контракт Малиновского с Генком рассчитан до 2022 года, а его трансферную стоимость оценивают в 7 млн евро.

Русла Малиновский провел за Генк в этом сезоне 28 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.

Ранее сообщалось, что киевское Динамо намерено подписать Руслана Малиновского в ближайшее трансферное окно.

Позже Руслан Малиновский заявил, что не думает о переезде в Украину, ведь, по мнению футболиста, уровень чемпионата Бельгии сейчас выше, чем в украинской Премьер-лиге.

Теги:   Руслан Малиновский ФК Генк ФК Рома Трансферы Футбол

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