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Журналист узнал, за какую сумму Шахтер отпустит Фонсеку в Рому

Сегодня, 15:31
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Журналист узнал, за какую сумму Шахтер отпустит Фонсеку в Рому - фото

ФК Шахтер

Фонсека пошел на снижение зарплаты для ускорения сделки между клубами

Шахтер отпустит в Рому своего наставника Паулу Фонсеку за два миллиона евро, сообщает в Twitter журналист Tuttomercatoweb Мишель Кришитьелло.

По его информации, португальский специалист также пошел на снижение зарплаты для того, чтобы ускорить сделку между клубами.

Как отмечает Corriere dello Sport, ключевым в договоренности между сторонами стало то, что назначение Фонсеки облегчит задачу Ромы по приобретению защитника Шахтера Исмаили.

По данным Sky Sport в Twitter, прибытие 46-летнего специалиста в итальянский клуб ожидается 10 июня.

Сообщалось, что Шахтер не хочет бесплатно отпускать Фонсеку возглавить Рому, с представителями которой тренер уже договорился.

Ранее стало известно, что специалист встретился с руководством Ромы и стороны договорились о трехлетнем контракте.

Теги:   ФК Рома ФК Шахтер Паулу Фонсека Футбол

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