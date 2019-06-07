Журналист узнал, за какую сумму Шахтер отпустит Фонсеку в Рому Сегодня, 15:31 Цей матеріал також доступний українською ФК Шахтер Фонсека пошел на снижение зарплаты для ускорения сделки между клубами ФК Шахтер

Шахтер отпустит в Рому своего наставника Паулу Фонсеку за два миллиона евро, сообщает в Twitter журналист Tuttomercatoweb Мишель Кришитьелло.



По его информации, португальский специалист также пошел на снижение зарплаты для того, чтобы ускорить сделку между клубами.

Как отмечает Corriere dello Sport, ключевым в договоренности между сторонами стало то, что назначение Фонсеки облегчит задачу Ромы по приобретению защитника Шахтера Исмаили.

По данным Sky Sport в Twitter, прибытие 46-летнего специалиста в итальянский клуб ожидается 10 июня.

Сообщалось, что Шахтер не хочет бесплатно отпускать Фонсеку возглавить Рому, с представителями которой тренер уже договорился.

Ранее стало известно, что специалист встретился с руководством Ромы и стороны договорились о трехлетнем контракте.

