Журналист узнал, за какую сумму Шахтер отпустит Фонсеку в Рому
Шахтер отпустит в Рому своего наставника Паулу Фонсеку за два миллиона евро, сообщает в Twitter журналист Tuttomercatoweb Мишель Кришитьелло.
По его информации, португальский специалист также пошел на снижение зарплаты для того, чтобы ускорить сделку между клубами.
Как отмечает Corriere dello Sport, ключевым в договоренности между сторонами стало то, что назначение Фонсеки облегчит задачу Ромы по приобретению защитника Шахтера Исмаили.
По данным Sky Sport в Twitter, прибытие 46-летнего специалиста в итальянский клуб ожидается 10 июня.
Сообщалось, что Шахтер не хочет бесплатно отпускать Фонсеку возглавить Рому, с представителями которой тренер уже договорился.
Ранее стало известно, что специалист встретился с руководством Ромы и стороны договорились о трехлетнем контракте.