Журналист узнал, при каком условии Динамо уволит Хацкевича Сегодня, 22:42 210 Цей матеріал також доступний українською Динамо не собирается увольнять Хацкевича до матчей с Олимпиакосом

Динамо уволит наставника Александра Хацкевича в случае вылета в 1/16 финала Лиги Европы по итогам дуэли с Олимпиакосом, сообщает журналист Сергей Болотников.

Во время шоу ТаТоТаке Болотников отметил, что киевский клуб не собирается отправлять в отставку главного тренера команды во время зимнего перерыва.

Согласно источникам журналиста, матчи против греческого соперника будут последним шансом для белорусского специалиста, и "больше ему поблажек не дадут".

В нынешнем сезоне Динамо не удалось пройти в основной раунд Лиги чемпионов после неудачной дуэли в квалификации турнира против Аякса. По итогам 18-ти туров украинской Премьер-лиги команда идет на втором месте и отстает от лидера Шахтера на восемь очков.

По итогам жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, куда киевский коллектив вышел после победы в своей группе турнира, Динамо сыграет против греческого Олимпиакоса.

В сентябре президент столичного клуба Игорь Суркис рассказал, что доверяет тренерскому штабу во главе с Хацкевичем.