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Журналист узнал о реальности летнего ухода лидера Динамо

Сегодня, 13:58
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Фото: ФК Динамо via Facebook

Суркис отверг все предложения по Цыганкову - журналист

Динамо готово отпустить летом 2019 года своего ведущего полузащитника Виктора Цыганкова, сообщает журналист Кирилл Крыжановский со ссылкой на свои источники.

По его информации, президент киевского клуба Игорь Суркис отверг все предложения о продаже 21-летнего капитана команды в зимнее трансферное окно за приблизительно 20 млн евро.

Согласно данным Крыжановского, при этом Динамо не было категоричным в своей позиции, а готов обсудить возможную сделку по завершении сезона летом.

По данным журналиста, наставник киевской команды Александр Хацкевич лично попросил функционера не продавать полузащитника в январе 2019 года.

Сообщалось, что Динамо готово продать лидера за 20 млн евро. Наставник команды Александр Хацкевич признал, что на футболистов киевского коллектива есть спрос, но там не хотят терять молодых игроков. Также появилась информация, что президент клуба Игорь Суркис не желает отпускать полузащитника этой зимой.

Недавно СМИ узнали, что Цыганковым интересуются Бавария, Тоттенхэм и Ливерпуль. Накануне журналист Игорь Цыганык рассказал, что Динамо готово рассмотреть предложение о продаже Цыганкова в случае, если за него будет предложено 50 млн евро.

Теги:   Виктор Цыганков ФК Динамо (Киев) Александр Хацкевич Трансферы Игорь Суркис Футбол

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