Журналист узнал о растущих шансах Хацкевича остаться у руля Динамо Вчера, 19:33 Цей матеріал також доступний українською ФК Динамо via Facebook Хацкевич имеет высокие шансы остаться во главе Динамо ФК Динамо via Facebook

Наставник Динамо Александр Хацкевич вопреки слухам об отставке имеет высокие шансы остаться на своем посту, сообщает журналист Михаил Спиваковский.



В программе ТаТоТаке он отметил, что у президента киевского клуба Игоря Суркиса пока что нет конкретных кандидатур на замену специалисту, поэтому шансы того сохранить работу растут.

По информации другого соведущего программы Сергея Болотникова, Рауль Рианчо «на 200 процентов» не будет наставником команды из-за конфликта испанского тренера с Суркисом.

Сообщалось, что Динамо расстанется с Хацкевичем по завершении нынешнего сезона, а его заменит Рианчо.

Недавно Суркис опроверг информацию о том, что клуб обсуждает с иностранными тренерами возможность их назначения наставником команды.

По его словам, он планирует поговорить с Хацкевичем, и если тот убедит его в том, что может бороться за трофеи в следующем сезоне, то останется главным тренером.

