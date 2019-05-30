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Журналист узнал о растущих шансах Хацкевича остаться у руля Динамо

Вчера, 19:33
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Журналист узнал о растущих шансах Хацкевича остаться у руля Динамо - фото

ФК Динамо via Facebook

Хацкевич имеет высокие шансы остаться во главе Динамо

Наставник Динамо Александр Хацкевич вопреки слухам об отставке имеет высокие шансы остаться на своем посту, сообщает журналист Михаил Спиваковский.

В программе ТаТоТаке он отметил, что у президента киевского клуба Игоря Суркиса пока что нет конкретных кандидатур на замену специалисту, поэтому шансы того сохранить работу растут.

По информации другого соведущего программы Сергея Болотникова, Рауль Рианчо «на 200 процентов» не будет наставником команды из-за конфликта испанского тренера с Суркисом.

Сообщалось, что Динамо расстанется с Хацкевичем по завершении нынешнего сезона, а его заменит Рианчо.

Недавно Суркис опроверг информацию о том, что клуб обсуждает с иностранными тренерами возможность их назначения наставником команды.

По его словам, он планирует поговорить с Хацкевичем, и если тот убедит его в том, что может бороться за трофеи в следующем сезоне, то останется главным тренером.

Теги:   Премьер-лига Украины Александр Хацкевич Игорь Суркис ФК Динамо (Киев) Футбол

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