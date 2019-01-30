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Журналист узнал о позиции ФФУ насчет Ракицкого в сборной Украины после отъезда в Россию

Сегодня, 01:30
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EPA

О Ракицком в сборной Украины нужно забыть - журналист

Ведущий программы Профутбол на телеканале 2+2 Игорь Цыганык заявил о том, что Федерация футбола Украины (ФФУ) не видит защитника Ярослава Ракицкого в сборной после его перехода в российский Зенит.

В эфире программы Циганик Live на FootballHub журналист, ссылаясь на свои источники, добавил, что теперь о 29-летнем футболисте в национальной команде нужно забыть.

"У ФФУ есть четкое убеждение, что Ярославу Ракицкому после перехода в Зенит нет места в сборной Украины", - отметил Цыганык.

Накануне защитник перешел из Шахтера в Зенит, подписав с российским клубом контракт на 3,5 года.

По данным СМИ, украинская сторона получит за трансфер защитника 10 млн евро. Еще 2 млн евро предусмотрены в качестве бонусов. Футболист будет зарабатывать в Зените 2,5 млн евро в год. 

Ранее появилась информация, что Ракицкий хочет покинуть Шахтер и перейти в Зенит за плохого взаимопонимания с главным тренером донецкой команды Паулу Фонсекой и отношения к себе болельщиков.

Теги:   Трансферы ФФУ Сборная Украины Зенит ФК Шахтер Футбол

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