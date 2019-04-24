Журналист узнал, на какой срок выбыл Коноплянка
Полузащитник Шальке и сборной Украины Евгений Коноплянка выбыл из-за травмы на две-три недели, сообщает журналист Bild Марк Сикманн.
В своем аккаунте в Twitter он написал, что 29-летний футболист еще может вернуться на поле в этом сезоне, хотя в Бундеслиге осталось провести четыре тура.
В нынешней кампании украинский полузащитник провел за Шальке 20 поединков во всех турнирах. В его активе один гол и одна результативная передача.
На днях игрок повредился на тренировке немецкой команды. Скорее всего, речь идет о травмы приводящей мышцы.
Сообщалось, что Коноплянка намерен уйти из Шальке ближайшим летом и уже обсудил со своим окружением возможность сменить обстановку в межсезонье.
Ранее СМИ узнали, что клуб готов продать украинского полузащитника за сумму от трех до пяти млн евро.