Журналист узнал, на какой срок выбыл Коноплянка Сегодня, 15:12 359 Цей матеріал також доступний українською ФК Шальке Коноплянка (слева) еще может сыграть в нынешнем сезоне ФК Шальке

Полузащитник Шальке и сборной Украины Евгений Коноплянка выбыл из-за травмы на две-три недели, сообщает журналист Bild Марк Сикманн.



В своем аккаунте в Twitter он написал, что 29-летний футболист еще может вернуться на поле в этом сезоне, хотя в Бундеслиге осталось провести четыре тура.

В нынешней кампании украинский полузащитник провел за Шальке 20 поединков во всех турнирах. В его активе один гол и одна результативная передача.

На днях игрок повредился на тренировке немецкой команды. Скорее всего, речь идет о травмы приводящей мышцы.

Сообщалось, что Коноплянка намерен уйти из Шальке ближайшим летом и уже обсудил со своим окружением возможность сменить обстановку в межсезонье.

Ранее СМИ узнали, что клуб готов продать украинского полузащитника за сумму от трех до пяти млн евро.