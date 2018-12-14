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Журналист узнал имена фигуранов видео Нацполиции о договорняках

Сегодня, 22:44
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Виталий Арановский мог быть связан с договорными матчами - журналист

Фото: Аматорский спорт Украины

Ведущий шоу ТаТоТаке Константин Андриюк назвал имена фигуранов видео Нацполиции, которое связано с расследованием договорных футбольных матчей.

В эфире шоу ТаТоТаке Андриюк заявил, что в видео упоминаются арбитры Первой лиги Виталий Арановский и Дмитрий Денисюк, инспектор Первой лиги и чемпионата среди игроков до 19 лет Юрий Буренко.

По его словам, также речь идет об ассистенте Первой лиги Юрие Вишневском, ассистенте Второй лиги Дмитрие Смиляке, игроке Балкан Александре Райчеве и экс-футболисте нескольких клубов Первой лиги Владимире Козленко.

На днях департамент защиты экономики Национальной полиции Украины обнародовал видео переписки и переговоров футбольных арбитров с организаторами договорных матчей. 

В результате расследования было раскрыто и собрана доказательная база в отношении участников и организаторов пяти преступных групп, куда вошли президенты клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, субъекты хозяйственной деятельности и граждане Украины, говорится в заявлении Нацполиции.

Недавно сообщалось, что в ближайшее время в украинском футболе начнется третья волна борьбы с договорными матчами, в результате которой намерены допросить 20-х украинских арбитров.

Теги:   Нацполиция Договорные матчи Футбол

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