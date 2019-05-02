Журналист узнал, где осенью состоится домашний матч сборной Украины Сегодня, 13:56 62 Цей матеріал також доступний українською ФФУ Сборная Украины сыграет в Днепре 10 сентября или 14 ноября ФФУ

Сборная Украины по футболу проведет один из товарищеских поединков осенью в Днепре, сообщает журналист Михаил Спиваковский.



Во время шоу ТаТоТаке он напомнил, что на осень желто-синие запланировали два контрольных матча - 10 сентября и 14 ноября.

И если соперник в поединке 10 сентября пока неизвестен, то 14 ноября подопечные Андрея Шевченко сыграют против Эстонии.

В предыдущий раз украинская национальная команда сыграла в Днепре 10 октября 2009 года в рамках отбора на ЧМ-2010 против Англии (1:0).

Следующие матчи сборная Украины сыграет дома в рамках квалификации на Евро-2020 против Сербии 7 июня и Люксембурга 10 июня во Львове.

Ранее стало известно, что матч желто-синих на своем поле против команды Португалии 14 октября в отборе на чемпионат Европы 2020-го года состоится в Киеве.

