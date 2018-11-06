06 ноября 2018, вторник

Журналист сообщил, в какой город перенесли товарищеский матч Турция - Украина

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Матч Турция - Украина состоится 20 ноября
Фото: ФФУ

Матч Турция - Украина состоится 20 ноября

Товарищеский матч между сборными Турции и Украины состоится в Анталье, а не в Днепре, как планировалось ранее, сообщил журналист каналов Футбол 1/2 Игорь Бурбас.

"С Турцией встретимся в Анталье. Решение окончательное и предусматривает при первой возможности ответный спаринг в одном из городов Украины (конечно, если вдруг судьба не сведет команды в одну отборочную еврогруппу)", - написал Игорь Бурбас в своем аккаунте в Twitter.

Ранее в эфире программы Профутбол ее ведущий Игорь Цыганик заявил, что главный тренер сборной Турции Мирча Луческу не хочет играть против Украины в Днепре и потребовал проведения матча не в Украине.

Затем появилась информация, что товарищеский матч между сборными Украины и Турцию 20 ноября вместо Днепра примет Киев или Анталья.

В сентябре президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко сообщил о планах впервые за девять лет провести товарищеский матч национальной сборной против Турции в Днепре 20 ноября. Позже появилась информация, что контрольную встречу могут перенести в турецкий город.

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