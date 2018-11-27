27 ноября 2018, вторник

Журналист рассказал детали прохождения игроками украинского клуба детектора лжи

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Игроки Арсенала-Киев прошли поверку на полиграфе
Фото: ФК Арсенал-Киев

Игроки Арсенала-Киев прошли поверку на полиграфе

Все футболисты Арсенала-Киев, выступающего в украинской Премьер-лиге, прошли проверку на детекторе лжи, сообщает журналист телеканалов Футбол 1/2 Игорь Бурбас на своей странице в Twitter.

По информации источника, проверку на полиграфе не прошел только главный тренер киевской команды Вячеслав Грозный. Наставник отказался от этой процедуры два дня подряд.

"Вячеслав Грозный отказался. Вчера – потому что спал всего 2 часа и, мол, не готов. А сегодня – потому что заболел. Поэтому и не вышел на тренировку. Здоровья Викторовичу! Вы нужны как нашему футболу, так и следствию", - написал Бурбас.

Накануне стало известно, что футболистов Арсенала-Киев проверят на детекторе лжи после поражения в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги от Черноморца.

На выходных Арсенал-Киев проиграл Черноморцу со счетом 1:2, пропустив два мяча за две минуты.

«Опинион дилер» с Юлией МакГаффи

Каждую пятницу главред NV.ua о том, что, по её мнению, нельзя пропустить: самые интересные и важные материалы на сайте за неделю.

Подписаться на рассылку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове