Журналист опроверг подписание контракта нападающим Шахтера с турецким клубом

Турецкий журналист Савай Малатья отрицает подлинность документа, согласно которому основной нападающий Шахтера Факундо Феррейра заключил контракт с Бешикташем.

Малатья опубликовал фото с якобы подписанным аргентинским футболистом соглашением в своем аккаунте в Twitter и опроверг то, что он является настоящим.

"Документ абсолютно необоснован", - отметил журналист.

Накануне сообщалось, что Факундо Феррейра подписал предварительное соглашение с турецким Бешикташем. В распоряжении СМИ появилось фото контракта, который будет рассчитан на четыре года, а сам аргентинец получит за первый сезон 2,1 миллиона евро, а за последующие три сезона - 2,2 миллиона евро за сезон.

В апреле появилась информация, что турецкие Фенербахче, Бешикташ и Галатасарай, а также португальская Бенфика заинтересовались основным нападающим Шахтера Факундо Феррейрой. Также были сообщения об интересе к аргентинскому форварду со стороны миланского Интера.

СМИ писали, что итальянская Сампдория также положила глаз на ключевого форварда "Горняков". После этого появилась информация, что уже летом 2018 года Факундо Феррейра может оказаться в Сампдории.