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Журналист назвал сумму, за которую Динамо готово продать своего лидера

Сегодня, 00:29
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Фото: Виктор Цыганков via Instagram

Цыганковым интересуются европейские гранды

Киевское Динамо готово рассмотреть предложение о продаже своего полузащитника Виктора Цыганкова в случае, если за игрока будет предложено 50 млн евро, сообщил журналист Игорь Цыганык.

По словам журналиста, именно такая цифра прописана в новом контракте Цыганкова в качестве суммы отступных.

"Если им будет интересоваться топ-клуб из топ-5 чемпионатов, и предложение будет приемлемым для Виктора, то Динамо может пойти на уступки", - сказал Цыганык в программе Цыганык LIVE.

В то же время по информации журналиста, сам Цыганков не намерен в ближайшее время никуда переходить, так как хочет что-то выиграть с Динамо и оставить след в историй клуба.

Недавно появилась информация, что Цыганковым интересуются Бавария, Тоттенхэм и Ливерпуль.

Сообщалось, что киевский клуб готов продать лидера по 20 млн евро. Наставник команды Александр Хацкевич признал, что на футболистов киевского коллектива есть спрос, но там не хотят терять молодых игроков.

Также появилась информация, что президент Динамо Игорь Суркис не желает отпускать Цыганкова этой зимой.

Теги:   Виктор Цыганков ФК Динамо (Киев) Трансферы

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