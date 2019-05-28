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Журналист назвал первого возможного новичка Динамо в межсезонье

Вчера, 19:00
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Журналист назвал первого возможного новичка Динамо в межсезонье - фото

ФК Карпаты

Онгла перешел в Карпаты в январе 2019 года

Полузащитник львовских Карпат Мартин Онгла может продолжить карьеру в киевском Динамо, сообщает в своем Telegram-канале журналист Кирилл Крыжановский.

По информации журналиста, интерес к Онгла со стороны Динамо набирает конкретные очертания и камерунец может стать первым новичком киевлян в летнее межсезонье.

До перехода в Карпаты Онгла выступал в Испании за резервные клубы Гранады и Барселоны. На счету Онгла 10 матчей за основную команду Гранады.

Онгла перешел в Карпаты на правах аренды в январе 2019 года. С тех пор камерунец сыграл 13 матчей, в которых забил два гола.

В начале мая Динамо подписало 18-летнего нигерийского защитника Джозефа Окоро.

Ранее игроком киевского клуба стал уругвайский полузащитник Карлос де Пена.

Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев) Карпаты (Львов)

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