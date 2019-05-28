Журналист назвал первого возможного новичка Динамо в межсезонье Вчера, 19:00 Цей матеріал також доступний українською ФК Карпаты Онгла перешел в Карпаты в январе 2019 года ФК Карпаты

Полузащитник львовских Карпат Мартин Онгла может продолжить карьеру в киевском Динамо, сообщает в своем Telegram-канале журналист Кирилл Крыжановский.



По информации журналиста, интерес к Онгла со стороны Динамо набирает конкретные очертания и камерунец может стать первым новичком киевлян в летнее межсезонье.

До перехода в Карпаты Онгла выступал в Испании за резервные клубы Гранады и Барселоны. На счету Онгла 10 матчей за основную команду Гранады.

Онгла перешел в Карпаты на правах аренды в январе 2019 года. С тех пор камерунец сыграл 13 матчей, в которых забил два гола.

В начале мая Динамо подписало 18-летнего нигерийского защитника Джозефа Окоро.

Ранее игроком киевского клуба стал уругвайский полузащитник Карлос де Пена.