Журналист назвал обладателя Золотого мяча-2018

Полузащитник Реала и сборной Хорватии Лука Модрич станет обладателем Золотого мяча-2018, сообщает итальянский журналист Алессандро Альчато на своей странице в Twitter.

По его информации, второе место занял форвард сборной Португалии и Ювентуса Криштиану Роналду, который не приедет на церемонию вручения.

Третьим в голосовании стал французский форвард мадридского Атлетико Антуан Гризманн, который, возможно, также пропустит мероприятие.

Церемония вручения наград, организованная журналом France Football, состоится в Париже 3 декабря.

Напомним, в этом году Модрич был признан лучшим игроком 2018 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Также известное спортивное издание Goal признало игрока сборной Хорватии и мадридского Реала лучшим игроком 2018 года.