Журналист назвал имя возможного нового наставника Шахтера
Бывший наставник иcпанского Бетиса Кике Сетьен может заменить Паулу Фонсеку на посту главного тренера Шахтера, сообщает журналист Бруно Андраде в своем аккаунте в Twitter.
По нформация журналиста, Сетьен является одним из приоритетных вариантов для Шахтера.
При этом сообщается, что ассистент бывшего наставника Шахтера Мирчи Луческу Карлос Заго, который якобы мог возглавить «горняков», не входит в планы донецкой команды, поскольку у него нет лицензии Pro.
В течение двух последних лет Сетьен тренировал испанский Бетис, который покинул в конце этого сезона.
Кроме этого, 60-летний специалист работал в Расинге, Полидепортиво, сборной Экваториальной Гвинеи, Логроньесе, Луго и Лас-Пальмасе.
Сообщалось, что Паулу Фонсека близок к тому, чтобы возглавить итальянскую Рому.
По данным Sky Sport в Twitter, прибытие 46-летнего специалиста в итальянский клуб ожидается 10 июня.