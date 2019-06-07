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Журналист назвал имя возможного нового наставника Шахтера

Сегодня, 19:26
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Журналист назвал имя возможного нового наставника Шахтера - фото

REUTERS/Marcelo Del Pozo

Кике Сетьен покинул Бетис в конце этого сезона

Бывший наставник иcпанского Бетиса Кике Сетьен может заменить Паулу Фонсеку на посту главного тренера Шахтера, сообщает журналист Бруно Андраде в своем аккаунте в Twitter.

По нформация журналиста, Сетьен является одним из приоритетных вариантов для Шахтера.

При этом сообщается, что ассистент бывшего наставника Шахтера Мирчи Луческу Карлос Заго, который якобы мог возглавить «горняков», не входит в планы донецкой команды, поскольку у него нет лицензии Pro.

В течение двух последних лет Сетьен тренировал испанский Бетис, который покинул в конце этого сезона.

Кроме этого, 60-летний специалист работал в Расинге, Полидепортиво, сборной Экваториальной Гвинеи, Логроньесе, Луго и Лас-Пальмасе.

Сообщалось, что Паулу Фонсека близок к тому, чтобы возглавить итальянскую Рому.

По данным Sky Sport в Twitter, прибытие 46-летнего специалиста в итальянский клуб ожидается 10 июня.

Теги:   Футбол Бетис ФК Шахтер Паулу Фонсека

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