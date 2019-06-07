Журналист назвал имя возможного нового наставника Шахтера Сегодня, 19:26 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Marcelo Del Pozo Кике Сетьен покинул Бетис в конце этого сезона REUTERS/Marcelo Del Pozo

Бывший наставник иcпанского Бетиса Кике Сетьен может заменить Паулу Фонсеку на посту главного тренера Шахтера, сообщает журналист Бруно Андраде в своем аккаунте в Twitter.



По нформация журналиста, Сетьен является одним из приоритетных вариантов для Шахтера.

При этом сообщается, что ассистент бывшего наставника Шахтера Мирчи Луческу Карлос Заго, который якобы мог возглавить «горняков», не входит в планы донецкой команды, поскольку у него нет лицензии Pro.

В течение двух последних лет Сетьен тренировал испанский Бетис, который покинул в конце этого сезона.

Кроме этого, 60-летний специалист работал в Расинге, Полидепортиво, сборной Экваториальной Гвинеи, Логроньесе, Луго и Лас-Пальмасе.

Сообщалось, что Паулу Фонсека близок к тому, чтобы возглавить итальянскую Рому.

По данным Sky Sport в Twitter, прибытие 46-летнего специалиста в итальянский клуб ожидается 10 июня.

