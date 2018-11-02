02 ноября 2018, пятница

Определились пары соперников четвертьфинала Кубка Украины

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Шахтер или Динамо прекратит борьбу в Кубке Украины на стадии четвертьфинала
Фото: ФК Шахтер

Шахтер или Динамо прекратит борьбу в Кубке Украины на стадии четвертьфинала

По итогам жеребьевки четвертьфинала Кубка Украины Шахтер сыграет против Динамо.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины, жребий определил следующие пары соперников этой стадии турнира:

Ингулец (Петрово) - Карпаты (Львов)

Днепр-1 (Днепр) - Ворскла (Полтава)

Шахтер (Донецк) - Динамо (Киев)

Львов (Львов) - Заря (Луганск)

Хозяева матчей указаны первыми. Поединки четвертьфинала состоятся 3 апреля 2019 года. Полуфинал пройдет 24 апреля, финал - 15 мая в Запорожье. Все стадии Кубка Украины состоят из одной игры.

На текущей неделе Шахтер одержал тяжелую победу над Олимпиком со счетом 3:2 в 1/8 финала турнира.

В тот же день Динамо на выезде победило 3:1 представителя Второй лиги Минай, уступив ему в первом тайме.

«Опинион дилер» с Юлией МакГаффи

Каждую пятницу главред NV.ua о том, что, по её мнению, нельзя пропустить: самые интересные и важные материалы на сайте за неделю.

Подписаться на рассылку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове