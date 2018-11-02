Определились пары соперников четвертьфинала Кубка Украины

По итогам жеребьевки четвертьфинала Кубка Украины Шахтер сыграет против Динамо.
Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины, жребий определил следующие пары соперников этой стадии турнира:
Ингулец (Петрово) - Карпаты (Львов)
Днепр-1 (Днепр) - Ворскла (Полтава)
Шахтер (Донецк) - Динамо (Киев)
Львов (Львов) - Заря (Луганск)
Хозяева матчей указаны первыми. Поединки четвертьфинала состоятся 3 апреля 2019 года. Полуфинал пройдет 24 апреля, финал - 15 мая в Запорожье. Все стадии Кубка Украины состоят из одной игры.
На текущей неделе Шахтер одержал тяжелую победу над Олимпиком со счетом 3:2 в 1/8 финала турнира.
В тот же день Динамо на выезде победило 3:1 представителя Второй лиги Минай, уступив ему в первом тайме.
«Опинион дилер» с Юлией МакГаффи
Каждую пятницу главред NV.ua о том, что, по её мнению, нельзя пропустить: самые интересные и важные материалы на сайте за неделю.Подписаться на рассылку
Комментарии
Правила комментирования