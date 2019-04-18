Жизнь продолжается. Наставник Зари отреагировал на слухи о возможной отставке
Главный тренер Зари Юрий Вернидуб отрицает слухи о готовности уйти в отставку.
В комментарии Sport Arena специалист признался, что еще не отошел от неудачи в полуфинале Кубка Украины против представителя Первой лиги.
"Отставка? Нет, таких разговоров не было. Без падений не бывает взлетов. Жизнь продолжается, и мы продолжаем работать", - добавил Вернидуб.
По информации Footboom, тренер подал в отставку, но луганский клуб отказался ее принять, поэтому продолжит работу с командой.
Сообщалось, что Вернидуб может уйти в отставку до конца текущей недели.
Накануне финалистом Кубка Украины впервые в истории стал представитель Первой лиги Ингулец, который в полуфинале сенсационно обыграл на своем поле участника Премьер-лиги (УПЛ) Зарю.