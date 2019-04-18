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Жизнь продолжается. Наставник Зари отреагировал на слухи о возможной отставке

Сегодня, 20:03
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Жизнь продолжается. Наставник Зари отреагировал на слухи о возможной отставке - фото

ФК Заря

Вернидуб продолжает работу с Зарей

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб отрицает слухи о готовности уйти в отставку.

В комментарии Sport Arena специалист признался, что еще не отошел от неудачи в полуфинале Кубка Украины против представителя Первой лиги. 

"Отставка? Нет, таких разговоров не было. Без падений не бывает взлетов. Жизнь продолжается, и мы продолжаем работать", - добавил Вернидуб.

По информации Footboom, тренер подал в отставку, но луганский клуб отказался ее принять, поэтому продолжит работу с командой.

Сообщалось, что Вернидуб может уйти в отставку до конца текущей недели.

Накануне финалистом Кубка Украины впервые в истории стал  представитель Первой лиги Ингулец, который в полуфинале сенсационно обыграл на своем поле участника Премьер-лиги (УПЛ) Зарю.

Теги:   Премьер-лига Украины ФК Заря Заря (Луганск) Футбол

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