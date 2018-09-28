Жительница США подала в суд на Роналду за изнасилование

34-летняя гражданка Соединенных Штатов Америки Кэтрин Майорга обвинила нападающего Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду в изнасиловании, сообщает Spiegel.

Кэтрин Майорга утверждает, что Роналду изнасиловал ее в 2009 году в Лас-Вегасе. Женщина подала заявление на спортсмена в суд штата Невада (США).

Согласно версии Spiegel, американка хотела сразу подать на Роналду в суд, но звездный футболист заплатил ей 375 тысяч долларов за молчание.

Инцидент произошел в номере Майорги во время отдыха Роналду в США. Португалец познакомился с "пострадавшей" на вечеринке в отеле, после чего пара пошла в номер, где на рассвете Криштиану якобы изнасиловал ее. По словам женщины, после этого случая Роналду стал на колени и сказал: "На 99 процентов я хороший парень. Не знаю, что не так с этим одним процентом".

Сам Криштиану Роналду опровергает обвинения.

Впервые об инциденте Криштиану Роналду Кэтрин Майоргой стало известно в апреле этого года, но тогда не разглашалось имя "жертвы". Позже компания Gestifute, которая представляет интересы Криштиану Роналду, опровергла информацию о том, что в 2009 году игрока обвиняли в изнасиловании