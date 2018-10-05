05 октября 2018, пятница

Жестяк. Реакция соцсетей на результаты Динамо и Ворсклы во втором туре Лиги Европы

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Ворскла потерпела обидное поражение в матче со Спортингом

Ворскла потерпела обидное поражение в матче со Спортингом

НВ собрал самые яркие высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу результатов киевского Динамо и полтавской Ворсклы в матчах второго тура группового этапа Лиги Европы.

Напомним, в матчах второго тура Лиги Европы Ворскла в компенсированное время проиграла Спортингу, а Динамо упустило преимущество в два мяча над Яблонцем.

НВ

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