Жестяк. Реакция соцсетей на результаты Динамо и Ворсклы во втором туре Лиги Европы

НВ собрал самые яркие высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу результатов киевского Динамо и полтавской Ворсклы в матчах второго тура группового этапа Лиги Европы.
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«Ворскла» сьогодні приємно здивувала грамотною грою. Перший тайм взагалі Вірили в себе і нічим не поступалися Спортингу. Так, лісабонці по перерві відчутно домінували, але мало що змогли створити, в чому доробок полтавців. Сподіваюся, ця поразка загартує Ворсклу, а не деморалізує її.
Пиваричу, похоже, пора отдохнуть. Например, в виде продажи куда-нибудь в Урал. Или Амкар (если он еще существует). Вице-чемпион, блин, мира...— Kirill (@Kirill79) 4 октября 2018 г.
Нє, ну вони шо приколюються? Як можна було відпустити цей Яблонець?— Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 4 октября 2018 г.
Найсумніше, що Динамо абсолютно безідейне!— Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 4 октября 2018 г.
Жестяк, а не ліга Європи— Роман Бебех (@roman_bebekh) 4 октября 2018 г.
Правило Ліги Європи номер 1 для Динамо: тягнеш час - пропускаєш м'яч. Може хоч на матчі з Ренном кияни це усвідомлять.— Вадим Скічко (@VadymSkichko) 4 октября 2018 г.
Не розумію, чому б Кулача не викликати до збірної? У Шевченка надто багато варіантів попереду?— Вадим Скічко (@VadymSkichko) 4 октября 2018 г.
Минуло вісім років, тираспольські банери знову стали актуальними.— Dmytro Dzhulai (@dmytrodzhulai) 4 октября 2018 г.
По самоотдаче претензий, надеюсь, нет.— Vasiliy Obaraz (@wengerov) 4 октября 2018 г.
Блокбастер "Як просрати все" стає серіалом. У вівторок "Шахтар", сьогодні "Ворскла" і "Динамо". Мене особисто шокує, що рівень "Динамо" тепер вимірюється такими "монстрами" як "Астана" і "Яблонець".— Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 4 октября 2018 г.
Еталонний євротиждень вийшов у українських команд. Такий, типово український.— Volodymyr Mylenko (@vmylenko) 4 октября 2018 г.
4 октября 2018 г.
Напомним, в матчах второго тура Лиги Европы Ворскла в компенсированное время проиграла Спортингу, а Динамо упустило преимущество в два мяча над Яблонцем.
НВ
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