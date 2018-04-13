Жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов определила пары соперников

После победы над Барселоной Роме предстоит сыграть с Ливерпулем

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов, по итогам которой стали известны пары соперников.

В полуфинале друг против друга сыграют:

Бавария (Германия) - Реал (Испания)

Ливерпуль (Англия) - Рома (Италия)

Первые матчи состоятся 24 и 25 апреля на поле команд, указанных первыми, ответные поединки 1 и 2 мая примут вторые команды.

Финальная игра пройдет 26 мая в Киеве. Мэр столицы Украины Виталий Кличко представил Киев в качестве места проведения матча перед жеребьевкой.

Участие в процедуре определения соперников принимал наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

Ранее в четвертьфинальных дуэлях Ливерпуль оказался сильнее Манчестер Сити, Рома победила Барселону, Реал - Ювентус, а Бавария - Севилью.

НВ