Жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов определила пары соперников

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов, по итогам которой стали известны пары соперников.
В полуфинале друг против друга сыграют:
Бавария (Германия) - Реал (Испания)
Ливерпуль (Англия) - Рома (Италия)
Первые матчи состоятся 24 и 25 апреля на поле команд, указанных первыми, ответные поединки 1 и 2 мая примут вторые команды.
Финальная игра пройдет 26 мая в Киеве. Мэр столицы Украины Виталий Кличко представил Киев в качестве места проведения матча перед жеребьевкой.
Участие в процедуре определения соперников принимал наставник сборной Украины Андрей Шевченко.
Ранее в четвертьфинальных дуэлях Ливерпуль оказался сильнее Манчестер Сити, Рома победила Барселону, Реал - Ювентус, а Бавария - Севилью.
НВ
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