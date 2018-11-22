Жена игрока сборной Украины отсудила у его экс-агента 6,5 млн гривен

Закон Украины был на стороне Ольги Ракицкой

Жена защитника Шахтера и сборной Украины Ярослава Ракицкого Ольга отсудила у экс-агента футболиста Олега Шелемея 6,5 млн гривен.

Как сообщает Единый реестр судебных решений, распоряжение выплатить Ольге Ракицкий компенсацию принял Печерский суд Киева, а точная сумма возмещения составила 244 500 долларов США, что на момент принятия решения равна 6 503 700 гривен.

С 2011 по 2015 Ярослав Ракицкий заключил с агентом три договора, каждый из которых был рассчитан на 2 года. В договоре говорилось, что агент должен получать 10% комиссионных от заработной платы футболиста на основе трудового договора.

Однако соглашения подписывались без ведома Ольги Ракицкий, что противоречит ряду статей Семейного и Гражданского кодексов Украины. Контракты признали недействительными и агент должен вернуть вышеупомянутую сумму - 6,5 млн гривен.

В 2017 году агентом Ярослава Ракицкого стал Максим Дудченко.