Завершился первый этап чемпионата Украины по футболу

Матчем между Зиркой и Александрией завершился 22-й тур, а вместе с ним и первый этап чемпионата Украины по футболу сезона-2017/18.

Изначально игра в Кропивницком должна была состояться 3 марта, но из-за непогоды была перенесена на три дня. За это время снегопад утих, а работники стадиона смогли подготовить поле.

Вне зависимости от результата матча, обе команды закончили бы первую часть сезона в нижней шестерке, однако он решал распределение мест в ней, от чего зависел календарь второго отрезка чемпионата. Игра оказалась не особо зрелищной и закончилась со счетом 0:0, хотя моменты забить были у обеих команд.

В итоге, Александрия финишировала восьмой после 22-х туров, Зирка - девятой.

Зирка – Александрия 0:0

Зирка: Паст, Братков, Драченко, Билоног (Рассадкин, 86), Оганесян, Загальский, Гедж, Маткобожик, Дрышлюк (Тарасюк, 90+2), Кондраков (Збунь, 84), Ямполь.

Александрия: Леванидов, Протасов (Пономарь, 58), Бухал, Полярус (Гранчар, 89), Гитченко, Ситало, Пашаев, Грицук, Старенький (Шастал, 69), Бацула, Банада.

Предупреждения: Драченко, Билоног – Грицук, Бухал.

Итоговое турнирное положение после первой части чемпионата

Таблица официального сайта УЕФА

В итоге после первой части сезона в верхней шестерке за высшие места будут бороться Шахтер, Динамо, Ворскла, Заря, Верес и Мариуполь. В нижней шестерке за сохранение прописки в Премьер-лиге между собой сыграют Олимпик, Александрия, Зирка, Карпаты, Черноморец и Сталь.

Накануне в СМИ появилась информация, что новым президентом главного футбольного дивизиона Украины, Премьер-лиги, может стать швейцарский юрист Томас Гримм.

НВ