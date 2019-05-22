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Заслужили быть чемпионом. Наставник Шахтера прокомментировал ничью в матче с Динамо

Вчера, 23:16
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Заслужили быть чемпионом. Наставник Шахтера прокомментировал ничью в матче с Динамо - фото

ФК Шахтер

Фонсека удовлетворен игрой молодых футболистов своей команды

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека высказался по поводу ничьей его команды в поединке 30-го тура украинской Премьер-лиги против Динамо.

В комментарии телеканалу Футбол ½ специалист отметил, что клуб воспользовался возможностью дать больше времени молодым исполнителям, которые играют не так часто.

Португальский рулевой «Горняков» выразил удовлетворение действиями подопечных в матче, хотя и посетовал на упущенные шансы победить.

Наставник Шахтера признал, что нужно следить за молодыми футболистами команды. По мнению тренера, все игроки хорошо работали и заслужили возможность сыграть в этом поединке.

«Был сложный сезон, но мы полностью заслужили быть чемпионами», — резюмировал Фонсека.

В рамках 30-го тура украинской Премьер-лиги Шахтер, который стал чемпионом в предыдущем матче, сыграл вничью с Динамо — 1:1.

Теги:   Паулу Фонсека ФК Динамо (Киев) ФК Шахтер Премьер-лига Украины Футбол

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