Защитником Динамо заинтересовались два клуба итальянской Серии А - СМИ

Александар Пантич может продолжить карьеру в итальянской Серии А

Защитником киевского Динамо Александаром Пантичем интересуются два клуба итальянской Серии А, сообщает CalcioWeb.

По информации источника, на серба претендуют аутсайдеры чемпионата Италии Кротоне и СПАЛ. Сумма трансфера может составить около двух миллионов евро.

В этом сезоне 25-летний Пантич провел в составе Динамо четыре матча во всех турнирах.

Отметим, что Пантич перешел в Динамо прошлой зимой из испанского Алавеса.

Напомним, на прошлой неделе Динамо уже подписало защитника Олимпика Артема Шабанова. Оборонец подписал контракт на четыре года. Футболист был воспитанником академии киевского клуба, в которой занимался до 15 лет.