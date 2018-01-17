Защитника Ливерпуля приговорили к общественным работам за нападение на свою девушку

Защитник Ливерпуля Джон Фланаган наказан за нападение на собственную девушку возле ночного клуба, сообщает Liverpool Echo.

Инцидент произошел 22 декабря в центре Ливерпуля.

Суд приговорил защитника к 40 часам общественных работ, которые будут растянуты на 12 месяцев.

Кроме того, Фланаган заплатит 85 фунтов в пользу потерпевшей и еще 85 – в качестве стандартных судебных издержек.

Приговор мог быть и более суровым, но судья учел то, что футболист полностью признал свою вину и даже уладил конфликт с потерпевшей, с которой они продолжают жить под одной крышей как семья.

24-летний Джон Фланаган — глубокий запасной Ливерпуля. В текущем сезоне он провел за клуб всего один матч.

Ранее французская федерация футбола собралась наказать судью, который ударил, а потом удалил защитника Нанта Диего Карлоса.