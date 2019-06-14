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Защитник Шахтера приблизился к переходу в новую команду Фонсеки — СМИ

Сегодня, 16:33
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Защитник Шахтера приблизился к переходу в новую команду Фонсеки — СМИ - фото

ФК Шахтер

Шахтер может продать Исмаили за 15 млн евро — СМИ

Шахтер и Рома близки к соглашению по трансферу защитника донецкого клуба Исмаили, сообщает Forzaroma.

По информации медиа, украинская сторона требует за бразильского футболиста 20 миллионов евро, но сделка может быть завершена за 15 млн евро.

Как отмечает источник, Исмаили призван заменить Александара Коларова. Подписать защитника сборной Сербии не прочь турецкий Фенербахче.

На этой неделе Шахтер объявил об уходе Фонсеки, который проработал наставником донецкой команды три сезона.

Позже португальский тренер был назначен наставником итальянской Ромы.

Впоследствии Фонсека заявил о том, что хотел бы забрать в свою новую команду трех-четырех игроков донецкой команды.

Теги:   ФК Рома Трансферы ФК Шахтер Футбол

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