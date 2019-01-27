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Защитник сборной Украины прошел медосмотр в российском клубе - СМИ

Вчера, 19:19
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ФК Шахтер

Общие затраты на трансфер Ракицкого составят 12 млн евро - медиа

Защитник Шахтера и сборной Украины Ярослав Ракицкий прошел медосмотр в российском Зените перед своим переходом, сообщает Спорт-Экспресс.

По информации издания, 29-летний футболист приступит к работе в петербургской команде на ее втором зимнем сборе с 1 по 10 февраля в Испании.

Как отмечает медиа, в ближайшее время российский клуб объявит о трансфере игрока обороны, а перед вторым сбором будет представлен коллективу в Петербурге. Общие затраты на трансфер Ракицкого из Шахтера составят 12 миллионов евро.

Сообщалось, что защитник близок к переходу в Зенит. По данным СМИ, тот согласовал с российской стороной контракт на 3,5 года с окладом в 2,5 млн евро в год.

Позже появилась информация, что футболист хочет покинуть Шахтер и перейти в Зенит из-за плохого взаимопонимания с главным тренером Паулу Фонсекой и отношения к себе болельщиков.

Впоследствии чемпион Украины назвал информацию о переходе игрока в российский клуб обычными слухами. СМИ узнали, что Ракицкий уже покинул расположение донецкой команды.

Теги:   Трансферы Зенит Сборная Украины ФК Шахтер Футбол

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