Защитник сборной Украины перешел в российский клуб Вчера, 21:38 1122 Цей матеріал також доступний українською ФК Зенит Ракицкий подписал с Зенитом контракт на 3,5 года ФК Зенит

Защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий перешел из донецкого Шахтера в санкт-петербургский Зенит.

Украинский футболист подписал с Зенитом контракт на 3,5 года, сообщает официальный сайт российского клуба.

В составе нового клуба Ракицкий будет выступать под 44-м номером.

По данным СМИ, Шахтер получит за трансфер защитника 10 млн евро. Еще 2 млн евро предусмотрены в качестве бонусов. Ракицкий будет зарабатывать в Зените 2,5 млн евро в год.

Ракицкий выступал за Шахтер с 2009 года. За донецкую команду футболист сыграл 326 матчей и забил 14 голов. На счету защитника 54 матча и 4 гола за национальную сборную Украины.

Ранее появилась информация, что Ракицкий хочет покинуть Шахтер и перейти в Зенит за плохого взаимопонимания с главным тренером донецкого клуба Паулу Фонсека и отношения к себе болельщиков.

Впоследствии чемпион Украины назвал информацию о переходе игрока в российский клуб обычными слухами.

Позже СМИ узнали, что Ракицкий покинул расположение донецкой команды, а накануне прошел медосмотр в Зените.