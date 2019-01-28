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Защитник сборной Украины перешел в российский клуб

Вчера, 21:38
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ФК Зенит

Ракицкий подписал с Зенитом контракт на 3,5 года

Защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий перешел из донецкого Шахтера в санкт-петербургский Зенит.

Украинский футболист подписал с Зенитом контракт на 3,5 года, сообщает официальный сайт российского клуба.

В составе нового клуба Ракицкий будет выступать под 44-м номером.

По данным СМИ, Шахтер получит за трансфер защитника 10 млн евро. Еще 2 млн евро предусмотрены в качестве бонусов. Ракицкий будет зарабатывать в Зените 2,5 млн евро в год.

Ракицкий выступал за Шахтер с 2009 года. За донецкую команду футболист сыграл 326 матчей и забил 14 голов. На счету защитника 54 матча и 4 гола за национальную сборную Украины.

Ранее появилась информация, что Ракицкий хочет покинуть Шахтер и перейти в Зенит за плохого взаимопонимания с главным тренером донецкого клуба Паулу Фонсека и отношения к себе болельщиков.

Впоследствии чемпион Украины назвал информацию о переходе игрока в российский клуб обычными слухами.

Позже СМИ узнали, что Ракицкий покинул расположение донецкой команды, а накануне прошел медосмотр в Зените.

Теги:   Россия Футбол Трансферы ФК Шахтер

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