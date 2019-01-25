Защитник сборной Украины отказался переходить в турецкий клуб - СМИ Вчера, 22:17 721 Цей матеріал також доступний українською ФК ПАОК via Facebook Сивасспор хотел арендовать Хачериди на 1,5 года - медиа ФК ПАОК via Facebook

Защитник ПАОКа и сборной Украины Евгений Хачериди отказался от аренды в Сивасспоре, сообщает Sport Arena.



По информации портала, 31-летний футболист не захотел переходить в турецкий клуб, который хотел арендовать его на 1,5 года.

Примечательно, что в составе Сивасспора выступает другой украинский исполнитель - арендованный у киевского Динамо Сергей Рыбалка.

Сообщалось, что защитник может покинуть ПАОК в январе 2019 года. Одной из основных причин такого решения стала малое количество игрового времени украинца в греческом клубе.

По данным медиа, ПАОК выставил на трансфер Хачериди. Сам игрок уже якобы отверг предложение из Казахстана от неназванного клуба, тогда как приоритетом для него является переезд в Германию.

Позже футболист прокомментировал слухи о переходе в Динамо и Шахтер, заявив, что не собирается возвращаться в Украину.