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Защитник сборной Украины отказался переходить в турецкий клуб - СМИ

Вчера, 22:17
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ФК ПАОК via Facebook

Сивасспор хотел арендовать Хачериди на 1,5 года - медиа

Защитник ПАОКа и сборной Украины Евгений Хачериди отказался от аренды в Сивасспоре, сообщает Sport Arena.

По информации портала, 31-летний футболист не захотел переходить в турецкий клуб, который хотел арендовать его на 1,5 года.

Примечательно, что в составе Сивасспора выступает другой украинский исполнитель - арендованный у киевского Динамо Сергей Рыбалка.

Сообщалось, что защитник может покинуть ПАОК в январе 2019 года. Одной из основных причин такого решения стала малое количество игрового времени украинца в греческом клубе.

По данным медиа, ПАОК выставил на трансфер Хачериди. Сам игрок уже якобы отверг предложение из Казахстана от неназванного клуба, тогда как приоритетом для него является переезд в Германию.

Позже футболист прокомментировал слухи о переходе в Динамо и Шахтер, заявив, что не собирается возвращаться в Украину.

Теги:   Трансферы Футбол

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