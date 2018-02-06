Защитник сборной Украины прокомментировал свой прогресс в игре за английский гранд

Украинский полузащитник Александр Зинченко высказался по поводу своего прогресса в выступлениях за Манчестер Сити, где ему отведена роль на левом фланге обороны.
По словам 21-летнего футболиста, сейчас он уже начинает понимать свою роль на поле, поскольку центральный полузащитник должен уметь играть на каждой позиции и быть умным, сообщает Sky Sports.
"К примеру, Фернандиньо может играть везде, и при этом действовать одинаково успешно. Это добавляет козырей моей игре", - отметил Зинченко.
Ранее украинский футболист попал в символическую сборную 25-го тура английской Премьер-лиги по версии авторитетного портала Squawka.
Защитник отыграл уже третий матч в АПЛ (два из них в основе). В последнем поединке с его участием команда уверенно победила Вест Бромвич (3:0).
После этого Манчестер Сити вписал Зинченко в свой состав по списку "А" на матчи плей-офф Лиги чемпионов.
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