Защитник сборной Украины прокомментировал свой прогресс в игре за английский гранд

Украинский полузащитник Александр Зинченко высказался по поводу своего прогресса в выступлениях за Манчестер Сити, где ему отведена роль на левом фланге обороны.

По словам 21-летнего футболиста, сейчас он уже начинает понимать свою роль на поле, поскольку центральный полузащитник должен уметь играть на каждой позиции и быть умным, сообщает Sky Sports.

"К примеру, Фернандиньо может играть везде, и при этом действовать одинаково успешно. Это добавляет козырей моей игре", - отметил Зинченко.

Ранее украинский футболист попал в символическую сборную 25-го тура английской Премьер-лиги по версии авторитетного портала Squawka.

Защитник отыграл уже третий матч в АПЛ (два из них в основе). В последнем поединке с его участием команда уверенно победила Вест Бромвич (3:0).

После этого Манчестер Сити вписал Зинченко в свой состав по списку "А" на матчи плей-офф Лиги чемпионов.