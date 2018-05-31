Защитник сборной Украины попрощался с Динамо и перешел в греческий клуб

Защитник сборной Украины Евгений Хачериди объявил об уходе из Динамо и заключил контракт с греческим ПАОКом.

В обращении к болельщикам киевского клуба, которое опубликовал FootballHub, футболист признался, что говорить прощай или до свидания - это сложное дело. По его словам, у него было достаточно времени за последние два месяца, чтобы подготовиться к этому моменту.

"Я здесь стал мужчиной. Я с уверенностью говорю: болельщики Динамо – лучшие в мире. Вы отметились, как и Динамо, в моем ДНК. Я никогда вас не забуду", - заверил Хачериди, чей договор с вице-чемпионом Украины заканчивался грядущим летом.

Сын президента ПАОКа Ивана Саввиди Георгис опубликовал на своей странице в Instagram фото с подписанным контрактом и футболкой защитника под 34-м номером. Остаются неизвестными детали соглашения.

Недавно наставник Динамо Александр Хацкевич сообщил, что клуб не будет продлевать контракты с нападающими Дьемерси Мбокани, Жуниором Мораесом и Евгением Хачериди.

Ранее появилась информация, что защитник покинет клуб по завершении текущего сезона летом 2018 года.