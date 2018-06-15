15 июня 2018, пятница

Защитник сборной Украины покинул чешский клуб

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Эдуард Соболь (крайний справа) вернется в Шахтер

Эдуард Соболь (крайний справа) вернется в Шахтер

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь покинул пражскую Славию.

Как сообщает официальный сайт чешского клуба, 23-летний украинец не поехал вместе со Славией на предсезонный сбор. Срок аренды Соболя истек, и пражский клуб не стал продлевать соглашение.

Таким образом, защитник вернется в Шахтер, которому принадлежат права на него.

Соболь отыграл в Славии весь прошлый сезон. За это время он провел 28 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

В ноябре прошлого года появилась информация, что немецкий Майнц обсуждает с Шахтером возможность перехода защитника сборной Украины Эдуарда Соболя, однако эти слухи не получили продолжения.

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