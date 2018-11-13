Защитник сборной Украины досрочно завершил тренировку из-за проблем со спиной - СМИ

Защитник сборной Украины Василий Кравец не смог завершить тренировку национальной команды из-за повреждения, сообщает UA:футбол.

По информации источника, 21-летний игрок обороны почувствовал боль в спине и покинул поле. Серьезность травмы Кравца пока что остается неизвестной.

Кравец не впервые получил вызов в национальную команду, но пока что не дебютировал в ее составе.

В ноябре сборная Украины проведет два матча: игру Лиги наций против Словакии 16 ноября и контрольный поединок против Турции 20 ноября.

Накануне наставник сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящих гостевых матчей. Несмотря на отсутствие турнирных задач, поскольку желто-синие уже выиграли свою группу второго дивизиона Лиги наций, а также товарищеский характер второй игры, тренер отметил важность этих поединков.

На прошлой неделе Шевченко объявил состав команды на поединки против Словакии и Турции. Список включал в себя 23-х исполнителей.

Накануне наставник сборной Украины довызвал в команду нападающих Марьяна Шведа и Андрея Борячука на эти матчи.