14 ноября 2018, среда

Защитник сборной Украины досрочно завершил тренировку из-за проблем со спиной - СМИ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Василий Кравец получил травму спины на тренировке сборной Украины
Фото: ФФУ

Василий Кравец получил травму спины на тренировке сборной Украины

Защитник сборной Украины Василий Кравец не смог завершить тренировку национальной команды из-за повреждения, сообщает UA:футбол.

По информации источника, 21-летний игрок обороны почувствовал боль в спине и покинул поле. Серьезность травмы Кравца пока что остается неизвестной.

Кравец не впервые получил вызов в национальную команду, но пока что не дебютировал в ее составе.

В ноябре сборная Украины проведет два матча: игру Лиги наций против Словакии 16 ноября и контрольный поединок против Турции 20 ноября.

Накануне наставник сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящих гостевых матчей. Несмотря на отсутствие турнирных задач, поскольку желто-синие уже выиграли свою группу второго дивизиона Лиги наций, а также товарищеский характер второй игры, тренер отметил важность этих поединков.

На прошлой неделе Шевченко объявил состав команды на поединки против Словакии и Турции. Список включал в себя 23-х исполнителей. 

Накануне наставник сборной Украины довызвал в команду нападающих Марьяна Шведа и Андрея Борячука на эти матчи. 

Мы в 2020 году. Как изменится Украина?

В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".

Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове