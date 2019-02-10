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Защитник Порту перейдет в один из лидеров украинской Премьер-лиги - СМИ

Вчера, 22:22
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EPA

Фернанду Фонсека (слева) подпишет с Зарей контракт на 2,5 года - медиа

Защитник Порту Фернанду Фонсека станет игроком Зари, сообщает FootballHub.

По информации медиа, 21-летний футболист, скорее всего, перейдет в украинскую команду на постоянной основе безо всякой платы.

Как отмечает португальское издание A Bola, за трансфер молодого защитника Заря заплатит Порту сумму в размере 2,5 миллиона евро. 

В публикации говорится, что луганский клуб подпишет с новичком контракт на 2,5 сезона - до лета 2021-го года. Действующее соглашение игрока заканчивается в июне 2020-го года.

По данным A Bola, минувшим летом Фонсека был на грани перехода в Ювентус, но сделка сорвалась, поскольку стороны не сумели договориться по деньгам.

Ранее Заря объявила о подписании нападающего Шахтера Филиппа Будковского. Перед этим в луганский клуб перешел сербский нападающий Неманья Иванович.


Теги:   Порту Трансферы ФК Заря Заря (Луганск) Футбол

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