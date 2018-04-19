Защитник на четыре года связал свое будущее с Динамо

В этом сезоне Бурда (слева) стал основным защитником Динамо

Игрок обороны Динамо Никита Бурда заключил соглашение с клубом на четыре года.

О подписании контракта с 23-летним футболистом сообщает официальный сайт киевской команды.

По случаю продления трудового договора Бурда признался, что рад этому событию. По словам защитника, он много работал ради того, чтобы играть в основном составе вице-чемпиона Украины.

Читайте также: Легионер Динамо назвал условие для продления контракта

"Всегда отдавал и буду отдавать все силы ради команды, готов биться ради достижения результата. Играя за Динамо, уверен, буду с каждым днем ​​прогрессировать, и надеюсь вырасти в хорошего защитника", - добавил игрок.

В нынешнем сезоне Бурда провел 10 матчей в составе киевского коллектива. В его активе два забитых мяча.

Ранее полузащитник Динамо Виктор Цыганков, который в 20 лет стал капитаном и ключевым игроком команды, продлил контракт еще на пять лет.