Защитник на четыре года связал свое будущее с Динамо

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В этом сезоне Бурда (слева) стал основным защитником Динамо
Фото: ФК Динамо

В этом сезоне Бурда (слева) стал основным защитником Динамо

Игрок обороны Динамо Никита Бурда заключил соглашение с клубом на четыре года.

О подписании контракта с 23-летним футболистом сообщает официальный сайт киевской команды.

По случаю продления трудового договора Бурда признался, что рад этому событию. По словам защитника, он много работал ради того, чтобы играть в основном составе вице-чемпиона Украины.

"Всегда отдавал и буду отдавать все силы ради команды, готов биться ради достижения результата. Играя за Динамо, уверен, буду с каждым днем ​​прогрессировать, и надеюсь вырасти в хорошего защитника", - добавил игрок.

В нынешнем сезоне Бурда провел 10 матчей в составе киевского коллектива. В его активе два забитых мяча.

Ранее полузащитник Динамо Виктор Цыганков, который в 20 лет стал капитаном и ключевым игроком команды, продлил контракт еще на пять лет.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове