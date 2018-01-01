Защитник Ливерпуля мог умереть в 2012 году Сегодня, 23:30 13 Цей матеріал також доступний українською Ван Дейк перешел в Ливерпуль за рекордные 85 млн евро

Нидерланський защитник Ливерпуля Вирджил Ван Дейк рассказал, что в 2012 году имел серьезные проблемы со здоровьем и был близок к смерти.

Как сообщает Liverpool Echo со ссылкой на FourFourTwo, у Ван Дейка во время выступлений за Гронинген, обнаружили аппендицит, инфекцию в почках и перитонит. Защитнику экстренно сделали операцию, а восстановление заняло больше 2 месяцев.

"Я все еще помню, как лежал в той кровати. Все, что я видел - это трубки, которые свисали надо мной. Тело болело, и я ничего не мог с этим поделать. В такие моменты ты прокручиваешь страшные сценарии в голове. Моя жизнь была в опасности, я мог умереть", - рассказал Ван Дейк.

В конце 2017 Ливерпуль приобрел Вирджила ван Дейка в Саутгемптона, заплатив, по данным СМИ, рекордные для игроков этого амплуа 85 млн евро.

Недавно Вирджил ван Дейк после поединка Лиги наций против Германии обнял арбитра Овидиу Хацегана, у которого перед игрой умерла мать.