Защитник Динамо вошел в список трансферных целей турецкого гранда на зиму - СМИ

Турецкий Галатасарай включил защитника Динамо Никиту Бурду в список трансферных целей в январе 2019 года, сообщает Ukrayna Haber.

По информации медиа, это случилось после того, как 23-летний футболист приглянулся наставнику стамбульской команды Фатиху Териму.

Рулевой Галатасарая посетил контрольный поединок между сборными Италии и Украины 10 октября в Генуе, где наблюдал за игрой оборонца гостей.

В этой игре защитник отметился голевой передачей. В нынешнем сезоне Бурда провел 12 матчей за Динамо. В его активе один забитый мяч.

В апреле футболист заключил трудовой договор с киевским клубом на четыре сезона - до лета 2022 года.

В прошлом сезоне оборонец провел 10 поединков в составе вице-чемпиона Украины. По его итогам, в активе игрока два забитых мяча.