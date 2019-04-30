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Защитник Динамо стал трансферной целью турецкого гранда - СМИ

Сегодня, 15:59
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Защитник Динамо стал трансферной целью турецкого гранда - СМИ - фото

Томаш Кендзера via Instagram

Контракт Кендзеры с Динамо рассчитан до 2021 года

Польский защитник киевского Динамо Томаш Кендзера может продолжить карьеру в турецком Фенербахче, сообщает Aksam.

По информации издания, стамбульский клуб планирует усилить линию обороны и кроме Томаша Кендзеры также пристально следит за еще одним польским защитником - Аркадиушем Рецой из итальянской Аталанты.

Сообщается, что Фенербахче находится в постоянном контакте с клубами и игроками.

Сколько Фенербахче готов заплатить Динамо за Кендзеру - неизвестно.

Кендзера стал игроком Динамо летом 2017 года, перейдя из познанского Леха.

Правый защитник поставил подпись под четырехлетним контрактом - до 2021-го года.

Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев) Фенербахче

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