Защитник Динамо стал трансферной целью турецкого гранда - СМИ Сегодня, 15:59 418 Цей матеріал також доступний українською Томаш Кендзера via Instagram Контракт Кендзеры с Динамо рассчитан до 2021 года Томаш Кендзера via Instagram

Польский защитник киевского Динамо Томаш Кендзера может продолжить карьеру в турецком Фенербахче, сообщает Aksam.

По информации издания, стамбульский клуб планирует усилить линию обороны и кроме Томаша Кендзеры также пристально следит за еще одним польским защитником - Аркадиушем Рецой из итальянской Аталанты.

Сообщается, что Фенербахче находится в постоянном контакте с клубами и игроками.

Сколько Фенербахче готов заплатить Динамо за Кендзеру - неизвестно.

Кендзера стал игроком Динамо летом 2017 года, перейдя из познанского Леха.

Правый защитник поставил подпись под четырехлетним контрактом - до 2021-го года.