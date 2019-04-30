Защитник Динамо стал трансферной целью турецкого гранда - СМИ
Польский защитник киевского Динамо Томаш Кендзера может продолжить карьеру в турецком Фенербахче, сообщает Aksam.
По информации издания, стамбульский клуб планирует усилить линию обороны и кроме Томаша Кендзеры также пристально следит за еще одним польским защитником - Аркадиушем Рецой из итальянской Аталанты.
Сообщается, что Фенербахче находится в постоянном контакте с клубами и игроками.
Сколько Фенербахче готов заплатить Динамо за Кендзеру - неизвестно.
Кендзера стал игроком Динамо летом 2017 года, перейдя из познанского Леха.
Правый защитник поставил подпись под четырехлетним контрактом - до 2021-го года.