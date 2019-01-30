Защитник Динамо приблизился к переходу в испанский клуб - СМИ Сегодня, 19:28 458 Цей матеріал також доступний українською ФК Динамо Пантич перейдет в Кадис на правах аренды - медиа ФК Динамо

Защитник Динамо Александар Пантич близок к переходу в испанский Кадис на правах аренды, сообщает El Desmarque.



По информации издания, трансфер 26-летнего футболиста находится на финальной стадии. Сделка, скорее всего, будет заключена сегодня, 30 января.

Как отмечает медиа, клуб из второго по рангу дивизиона Испании, Сегунды, работает над последними формальностями по подписанию сербского игрока.

В нынешнем сезоне оборонец не провел ни одного матча за киевскую команду и ни разу не попал в заявку вице-чемпиона Украины.

В январе 2018-го года Пантич был близок к переходу в тель-авивский Маккаби, но этот трансфер сорвался из-за конфликта с агентами игрока.

Позже Динамо выставило на трансфер защитника наряду с двумя другими игроками.