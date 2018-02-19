Защитник АЕКа назвал главное преимущество своей команды в противостоянии с Динамо в Лиге Европы

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Огнен Враньеш не сможет сыграть в Киеве против Динамо

Огнен Враньеш не сможет сыграть в Киеве против Динамо

Защитник греческого АЕКа Огнен Враньеш назвал причину, почему его команда должна проходить киевское Динамо в противостоянии 1/16 финала Лиги Европы

Как сказал босниец в интервью SDNA, ему несправедливо дали желтую карточку в первом матче, из-за которой он пропустит ответную встречу, но афинский клуб все равно должен достигать благоприятного результата в Киеве.

"Жаль, что я не смогу помочь своей команде. Но я не фолил, желтую мне дали несправедливо. Мы должны проходить Динамо, киевляне недооценивают нас", - сказал Враньеш.

На прошлой неделе Динамо сыграло вничью 1:1 на выезде против АЕКа в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы.

После игры главный тренер Динамо Александр Хацкевич констатировал, что его подопечным удалось забить на чужом поле, но не удалось довести игру до победы, поскольку недостаточно использовались контратаки.

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