Защитник АЕКа назвал главное преимущество своей команды в противостоянии с Динамо в Лиге Европы

Защитник греческого АЕКа Огнен Враньеш назвал причину, почему его команда должна проходить киевское Динамо в противостоянии 1/16 финала Лиги Европы
Как сказал босниец в интервью SDNA, ему несправедливо дали желтую карточку в первом матче, из-за которой он пропустит ответную встречу, но афинский клуб все равно должен достигать благоприятного результата в Киеве.
"Жаль, что я не смогу помочь своей команде. Но я не фолил, желтую мне дали несправедливо. Мы должны проходить Динамо, киевляне недооценивают нас", - сказал Враньеш.
На прошлой неделе Динамо сыграло вничью 1:1 на выезде против АЕКа в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы.
После игры главный тренер Динамо Александр Хацкевич констатировал, что его подопечным удалось забить на чужом поле, но не удалось довести игру до победы, поскольку недостаточно использовались контратаки.
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