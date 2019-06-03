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Заря объявила новым наставником известного украинского тренера

Сегодня, 18:44
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Заря объявила новым наставником известного украинского тренера - фото

ФК Заря

Скрипник заключил контракт на три года

Заря объявила о назначении рулевым команды бывшего наставника немецкого Вердера Виктора Скрипника.

Как сообщает официальный сайт луганского клуба, 49-летний специалист заключил контракт на трехлетний период — до 2022-го года.

Недавно появилась информация, что Скрипник после длительных переговоров не сумел договориться с руководством львовских Карпат о том, чтобы возглавить команду.

Последним клубом специалиста был ФК Рига, с которым он стал чемпионом Латвии. До работы в рижском клубе он возглавлял бременский Вердер.

Ранее СМИ уже сообщали о переговорах Скрипника с Карпатами, однако клуб опроверг эту информацию.

Также специалиста называли претендентом на пост главного тренера московского Локомотива.

Теги:   Премьер-лига Украины ФК Заря Заря (Луганск) Виктор Скрипник Футбол

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