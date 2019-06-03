Заря объявила новым наставником известного украинского тренера
Заря объявила о назначении рулевым команды бывшего наставника немецкого Вердера Виктора Скрипника.
Как сообщает официальный сайт луганского клуба, 49-летний специалист заключил контракт на трехлетний период — до 2022-го года.
Недавно появилась информация, что Скрипник после длительных переговоров не сумел договориться с руководством львовских Карпат о том, чтобы возглавить команду.
Последним клубом специалиста был ФК Рига, с которым он стал чемпионом Латвии. До работы в рижском клубе он возглавлял бременский Вердер.
Ранее СМИ уже сообщали о переговорах Скрипника с Карпатами, однако клуб опроверг эту информацию.
Также специалиста называли претендентом на пост главного тренера московского Локомотива.